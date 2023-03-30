Наука и технологии
06:53, 30 марта 2023
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Американский производитель истребителей Lockheed Martin запустит аналог Starlink на Луне

Для этого даже создали отдельную компанию

Компания Lockheed Martin объявила о планах по созданию дочерней компании Crescent Space Services LLC.

Американский производитель истребителей Lockheed Martin запустит аналог Starlink на Луне

Фото: Space.com

Ожидается, что она будет предоставлять услуги связи и навигации для растущего числа правительственных организаций, работающих на лунной орбите и на поверхности Луны.

Проект, получивший название Parsec, предусматривает запуск сети спутников на лунную орбиту для поддержки различных миссий космических аппаратов. По своей сути, это будет подобием Starlink от SpaceX, но только на орбите спутника Земли.

Первые спутники этой серии планируется запустить в 2025 году. В течение следующего десятилетия планируется более 100 полётов на Луну, при этом многие правительственные агентства нуждаются в надёжных услугах связи и навигации.

Компания Crescent Space Services стремится удовлетворить этот растущий спрос, позиционируя себя как ключевого игрока в освоении Луны и создании инфраструктуры.

Источник:SpaceNews
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