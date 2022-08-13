Американский производитель спортивной одежды потерял $100 млн из-за хакеров

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Американский производитель спортивной одежды потерял $100 млн из-за хакеровИ ещё $15 млн на восстановление
Американский производитель одежды Hanesbrands сообщил, что потерял порядка $100 млн из-за атаки неизвестной хакерской группировки.
Пока ни одна киберпреступная группировка не вязла на себя ответственность. Представители бренда рассказали, что деньги они потеряли не из-за выкупа хакерам, хотя не известно, платила ли компания выкуп, а из-за простоя.
Как сообщается, простой был вызван невозможностью закупать расходники и выполнять принятые заказы. В результате инцидента были нарушены все логистические цепочки производителя.
Также известно, что на восстановление своей инфраструктуры и логистики, Hanesbrands потратили около $15 млн.