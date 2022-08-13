Американский производитель спортивной одежды потерял $100 млн из-за хакеров

Пока ни одна киберпреступная группировка не вязла на себя ответственность. Представители бренда рассказали, что деньги они потеряли не из-за выкупа хакерам, хотя не известно, платила ли компания выкуп, а из-за простоя.

Как сообщается, простой был вызван невозможностью закупать расходники и выполнять принятые заказы. В результате инцидента были нарушены все логистические цепочки производителя.

Также известно, что на восстановление своей инфраструктуры и логистики, Hanesbrands потратили около $15 млн.