Наука и технологии
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Американский производитель спортивной одежды потерял $100 млн из-за хакеров

И ещё $15 млн на восстановление
Американский производитель одежды Hanesbrands сообщил, что потерял порядка $100 млн из-за атаки неизвестной хакерской группировки.
Американский производитель спортивной одежды потерял $100 млн из-за хакеров

Пока ни одна киберпреступная группировка не вязла на себя ответственность. Представители бренда рассказали, что деньги они потеряли не из-за выкупа хакерам, хотя не известно, платила ли компания выкуп, а из-за простоя.

Как сообщается, простой был вызван невозможностью закупать расходники и выполнять принятые заказы. В результате инцидента были нарушены все логистические цепочки производителя.

Также известно, что на восстановление своей инфраструктуры и логистики, Hanesbrands потратили около $15 млн.

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