Американский работодатель разрешил принимать галлюциногенные грибы сотрудникам

По его мнению, это неплохо, потому что около 20% сотрудников и так занимаются микродизингом грибов в рабочее время. Сотрудники утверждают, что им это помогает мыслить более гибко и творчески. При этом последние исследования опровергают мнение о том, что психоделические препараты позитивно или усиливающе влияют на когнитивные способности человека.

Сам Хит утверждает, что психоделики, в частности псилоцибин, повлияли на его жизнь лучше, чем кофе или алкоголь. Также он заверил, что компания не добавляет психоделики в свою продукцию.

Ко всему прочему владелец компании не заметил, чтобы психоделики как-то улучшили или ухудшили продуктивность сотрудников.

«Микродозирование псилоцибина повлияло на мою жизнь гораздо позитивнее, чем кофеин или алкоголь, поэтому я решил сделать открытое заявление команде», — рассказал производитель заменителя кофе.