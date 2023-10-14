Американский регулятор не стал оспаривать решение суда по признанию ETF

Таким образом в криптоотрасли формируется устойчивое ощущение победы Grayscale в противостоянии с SEC. По мнению аналитиков Bloomberg, шансы признания ETF достигли 90%. С точки зрения криптоиндустрии, нынешний прецедент может сделать биткоин инструментом традиционных финансовых рынков.

Сложится ли ситуация в плоскости текущей логики, до конца не понятно. Госрегуляторы во многих странах опасаются свободы криптовалют и тем более ETF, видя в этих активах возможность для мошенничества, волатильности и опасности манипулирования инвестиционным рынком.

Но ситуация в США может полностью изменить облик криптоиндустрии.