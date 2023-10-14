Американский регулятор не стал оспаривать решение суда по признанию ETF

Американский регулятор не стал оспаривать решение суда по признанию ETFЭто первая победа криптовалютной компании
В США федеральный регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), 13 октября должна была подать апелляцию на решение суда по иску компании Grayscale Investments LLC с требованием запустить ETF — биржевой фонд биткоинов. Но SEC апелляцию не подала.
Таким образом в криптоотрасли формируется устойчивое ощущение победы Grayscale в противостоянии с SEC. По мнению аналитиков Bloomberg, шансы признания ETF достигли 90%. С точки зрения криптоиндустрии, нынешний прецедент может сделать биткоин инструментом традиционных финансовых рынков.
Сложится ли ситуация в плоскости текущей логики, до конца не понятно. Госрегуляторы во многих странах опасаются свободы криптовалют и тем более ETF, видя в этих активах возможность для мошенничества, волатильности и опасности манипулирования инвестиционным рынком.
Но ситуация в США может полностью изменить облик криптоиндустрии.