Американский режиссёр создал фильм, в котором сюжет может изменяться в зависимости от эмоций зрителя

Рамчурн исходит из того, что уже давно существуют средства массовой информации и даже виртуальная реальность, созданные по принципу «выбери своё собственное приключение», но до сих пор нет художественного фильма, который бы давал уникальный опыт просмотра для каждого отдельного зрителя. Как в книге: хотя читатель следует за мыслью автора, но все действия и детали воспроизводит по-своему, уникально.

Для этих целей Рамчурн со своей командой создали интерактивный фильм «Прежде чем мы исчезнем». К работе над картиной были привлечены специалисты по искусственному интеллекту из компании BLUESKEYE AI.

В итоге для создания такого ситуационного «монтажа» начали использовать разное выражение лица зрителя в качестве триггеров для выбора конкретных путей повествования. Инженеры разработали интерфейс, который сканирует лицо зрителя во время просмотра фильма. Модель искусственного интеллекта, обученная на тысячах видеороликов с эмоциями и реакцией людей на различный видеоконтент, помогает определить, как будет происходить «монтаж» в реальном времени.

«Отличие моего фильма в том, что он адаптирует сюжет в соответствии с эмоциональной реакцией зрителя. Благодаря использованию компьютерной камеры и программного обеспечения, фильм эффективно наблюдает за зрителями, когда они просматривают кадры климатических катастроф. Зрителей неявно просят выбрать ту или иную сторону», — рассказал режиссёр.