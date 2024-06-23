Американский стартап представил походный фонарь-огнемёт

Опубликовано 23 июня 2024, 18:45
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Американский стартап представил походный фонарь-огнемётРаботающий на газу
Американский стартап собирает на ресурсе Kickstarter деньги на запуск серийного производства складного походного газового фонаря Tripod Torch, который освещает и обогревает людей за счёт открытого огня.
© Tripod Torch
Фонарь — штатив с треногой высотой 43 см, пропановая горелка и защитные складные пластины, которые могут служить как ограничителем огня, так и направляющими. Для получения пламени к горелке необходимо подключать баллон с пропаном.
Tripod Torch оптимизирован для 360-градусного освещения и обогрева и призван заменить костёр. По сути, это газовый огнемёт, который может заменить костёр не только для удобства в дороге, но и при запрете на разведение огня из дров.
Tripod Torch можно использовать и в качестве импровизированного керогаза для нагрева воды в чайнике или приготовления пищи. Хотя вопросы к безопасности такой конструкции и используемому топливу остаются.