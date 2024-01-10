Американский стартап придумал инструмент для поиска ошибок генеративного ИИ

Инструмент от Patronus AI — система «предсказания» следующего ответа, с учётом логики диалога и контекста. Отталкивается SimpleSafetyTests и от источников, которым должен соответствовать конкретный диалог.

По мысли разработчиков, поиск и предотвращение ошибок ИИ важен, потому что по мере развития этих инструментов, включая чат-боты, и улучшения имитации естественного языка скоро будет невозможно отличить поддельные результаты от настоящих со всеми вытекающими.