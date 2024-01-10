Американский стартап придумал инструмент для поиска ошибок генеративного ИИ

Американский стартап придумал инструмент для поиска ошибок генеративного ИИЧтобы бороться с ошибками и фейками
Американский стартап Patronus AI представил инструмент SimpleSafetyTests для проверки ответов генеративного ИИ (genAI), которые от технологий получают пользователи. Потому что, учитывая темпы развития ИИ, нельзя не столкнуться с некорректными ответами, ошибками и даже фейками.
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Инструмент от Patronus AI — система «предсказания» следующего ответа, с учётом логики диалога и контекста. Отталкивается SimpleSafetyTests и от источников, которым должен соответствовать конкретный диалог.
По мысли разработчиков, поиск и предотвращение ошибок ИИ важен, потому что по мере развития этих инструментов, включая чат-боты, и улучшения имитации естественного языка скоро будет невозможно отличить поддельные результаты от настоящих со всеми вытекающими.