Американский суд признал вину россиянина в киберпреступлениях

Так, в официальном заключении ведомства говорится о том, что Медведев, будучи в сговоре с украинцем Святославом Бондаренко, не только создал в 2010 году преступную организацию, названную Infraud, но собрал под ее “крылом” около 11 тыс участников (данные на 2017 год).

Основным видом деятельности мошенников было использование различных схем для похищения у жертв денежных средств с кредитных карт. После успешной “кражи” денег, участники организации покупали различные товары через интернет. Что интересно, члены Infraud не отказывали себе и в продаже украденных данных пользователей.

Отметим лишь, что арест Медведева состоялся в 2018 году в Нью-Йорке. По данным следствия, ущерб от их незаконной деятельности составил группы составил около 568 млн долларов.