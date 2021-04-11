Американский террорист пытался уничтожить «70% интернета»

Известно, что зовут 28-летнего террориста Сет Аарон Пендли (Seth Aaron Pendley) и он хотел заложить взрывчатку в центре обработки данных Amazon в Вирджинии. Выбор места был основан на его уверенности в том, что центры Amazon обслуживают ФБР, ЦРУ и прочие федеральные агентства. Целью же стояло уничтожить порядка 70% всего интернета.

Причем отмечается, что уничтожение 70% интернета мужчина планировал реализовать без полного уничтожения ЦОД. Так, несмотря на то, что количество С4, которым владел террорист, не раскрывается, известно, что речь не о грузовике взрывчатки.

ФБР заинтересовалось Пендли, когда он сообщил о своем намерении в одном из форумов. Впоследствии его вывели на агента ФБР под прикрытием, который вручил ему муляж бомбы. После этого его и задержали.