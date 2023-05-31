Американский учёный рассказал о нахождении инопланетян на Земле

Нолан уверен, что люди достаточно часто сталкиваются с пришельцами, но не осознают этого. Ранее его привлекало ЦРУ для расследования нашумевшего «гаванского синдрома» — акустических атаки, которым подвергались разные люди, но впервые с этим состоянием столкнулись на Кубе американские дипломаты. Также Нолан анализировал «материалы, предположительно оставленные НЛО».

Профессор рассказал и о людях, занимающихся «обратным проектированием сбитых летательных аппаратов». По его мнению, даже небольшой фрагмент знаний, полученных в результате таких исследований, может привести человечество к настоящей технической революции.

«Кто из вас достаточно умён, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?», — уверен Нолан.