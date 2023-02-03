Американский военный эксперт предупредил о слабой броне поставляемых США Украине Абрамсов

Макгрегор рассказал, что США не позволят, чтобы современная броня, которая является секретной и инновационной разработкой, попала бы «в руки к русским». Это сложная композитная форма брони, и США опасаются, чтобы их разработки не оказались в руках российских военных.

Также Макгрегор рассказал о потерях украинских танков. По его словам, ВСУ потеряли порядка 7 тысяч единиц бронетехники, включая по крайней мере пару тысяч танков и две или три тысячи других бронированных машин, «которые были либо уничтожены, либо попали в руки русских».

«Я думаю, мы заранее готовим извинения. Через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: "Ну, мы сделали всё, что могли, посмотрите на всё, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать", и я думаю, что именно к этому мы и идём», — заявил американский эксперт.