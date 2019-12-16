Американский военный корабль вошел на территорию Крыма

Согласно имеющейся на данный момент информации, корабль уже попал под сопровождение российского судна Черноморского флота “Вышний Волочек”. Что интересно, данный случай — не первый, в рамках которого американские военно-морские силы США входят в Черное море. Только за 2019 год подобное случалось восемь раз. Последним до нынешнего случая был эсминец “Портер”, вооруженный управляемыми ракетами.

Напомним, что международная Конвенция Монтре, подписанная еще в 1936 году, разрешает военным кораблям, не являющимся частью флотов черноморских государств, находиться в акватории Черного моря в пределах 21 суток.