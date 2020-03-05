Американский военный прокомментировал остановку производства истребителей F-35 в Японии

”Мне вчера сообщили, что в соответствии с инструкциями японского правительства они приостановили работу цеха окончательной сборки истребителей F-35. Они заявили, что простой продлится неделю. Запрещена пока и реализация готовой продукции на предприятии в Нагое. Это должно сказаться на выполнении программы самолётов для Японии. На другие программы решение японской стороны не должно повлиять”, — рассказал начальник Объединённого управления программы F-35 генерал-лейтенант Эрик Фрик.

Напомним, что завод Mitsubishi Heavy Industries, который, совместно с американской Lockheed Martin, занимается производством истребителей 5-го поколения, совсем недавно объявил о закрытии производственных линий из-за угрозы коронавируса.