Американский военный рассказал, какую угрозу представляют российские системы РЭБ

По его словам, основная опасность, которая исходит от данной системы, заключается в том, что она может обнаружить американских военных даже в условиях самой тщательной маскировки. ”Как выглядит ваша сигнатура для систем РЭБ — более широкий вопрос. Если я вижу вас так, не имеет значения, какой у вас камуфляж”, — написал Вудворд.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года российское издание “Известия” опубликовало материал, в котором говорилось о том, что российский комплекс РЭБ РБ-341В “Леер-3” способен обнаружить противника всего лишь по сигналу сотового телефона, при этом в режиме реального времени навести на него ударные средства.