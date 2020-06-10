Американский военный самолет уронил гиперзвуковую ракету во время учений

Что интересно, первоначально официальные представители Управления перспективных исследовательских проектов Миниобороны США отправляли журналистов по этому вопросу к представителям ВВС, а те обратно. Затем, спустя какое-то время, официальные лица и вовсе отказались как-либо комментировать ставшую достоянием общественности информацию.

Судя по имеющимся данным, стратегический бомбардировщик B-52 должен был совершить обыкновенный тестовый полет с гиперзвуковой ракетой под крылом. Но спустя какое-то время, прототип вооружения неожиданно отделился и полетел в сторону земли. К слову, его обломки уже были обнаружены и собраны.