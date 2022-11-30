Американский военный заявил, что США начнут забирать вооружения из своих же частей для помощи Украине

Поэтому власти США вынуждены забирать оружие для передачи Украине из своих воинских частей. Кансиан отметил, что быстрее всего у Украины заканчиваются 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО — США передали 800 тысяч единиц. А на восполнение запасов противотанковых комплексов Javelin необходимо два года.

Также советник рассказал, что всё происходящее не означает, что Украина получит меньше оружия. Объёмы не сократятся, но вооружения будут не такими эффективными, так как самые новые и современные передавались ранее.