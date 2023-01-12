Американский военный журнал назвал самое «ужасающее» для США российское оружие

По словам Маззанти, это гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон», а также «Калибр». Обозреватель отметил, что создав такое вооружение, Россия достигла вершины технологической революции.

Автор отмечает, что американцев страшит использование Россией ракет «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Эти гиперзвуковые ракеты достигают скорости до 10 Маха и отличаются высокой манёвренностью.

Страшат американских военных и ракеты «Циркон», которые могут достичь гиперзвуковой скорости за счёт собственной двигательной установки. Также автор признаёт и успехи России в том, что ракеты «Калибр» являются «невероятно эффективными».

«"Кинжал" и подобные ему ракеты находятся на вершине технологической революции в разработке вооружений. Эти гиперзвуковые машины могут развивать скорость до 10 Маха, но, что более важно, они обладают высокой манёвренностью», — рассказал Маззанти.