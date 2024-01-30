Американский военный журнал сообщил, что ВСУ потеряли почти все танки Leopard 2

Опубликовано 30 января 2024, 21:17
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Американский военный журнал сообщил, что ВСУ потеряли почти все танки Leopard 2Основной урон нанесли российский войска
Американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) рассказал, что в ходе боёв с российской армией ВСУ потеряли почти все немецкие танки Leopard 2, переданные западной коалицией в 2023 году.
© Admiralis-generalis-Aladeen / Wikimedia Commons
Кроме истощения запасов техники из-за постоянных потерь, наносимых Россией, украинские военные не могут ремонтировать танки, из-за того, что они или слишком разбиты, или в силу специфики техники и возникающих проблем.
«Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — сообщил MWM.
Источник:Military Watch Magazine
Автор:Андрей Кадуков