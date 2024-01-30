Американский военный журнал сообщил, что ВСУ потеряли почти все танки Leopard 2

Кроме истощения запасов техники из-за постоянных потерь, наносимых Россией, украинские военные не могут ремонтировать танки, из-за того, что они или слишком разбиты, или в силу специфики техники и возникающих проблем.

«Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — сообщил MWM.