Американский журналист рассказал, что мешает увеличению военной мощи США

Так, по словам Сэмюэла Арлингтона Пейджа, на данный момент не существует достаточно развитых технологий, которые могли бы позволить воплотить в реальность мечты о лазерном оружии, о гаубицах с глобальным радиусом и т.д. Но несмотря на это, правительство Соединенных Штатов продолжает выделять колоссальные денежные средства на подобные разработки и исследования, в связи с чем у отрасли теряется возможность развивать те сферы, которые могли бы принести куда большую пользу для увеличения военной мощи страны.

Таким образом, подводит к логическому завершению свою мысль автор The National Interest, власти США обязаны отказаться от колоссальных расходов на футуристические проекты, тем самым изменив стратегию расходования средств из военного бюджета страны на более приземленные, но не менее необходимые нужды.