Американских военных оснастили улучшенной версией боевой машины Bradley

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Американских военных оснастили улучшенной версией боевой машины BradleyИзначально планировалось, что случится это более года назад
В сети появилась информация о том, что американским военным, находящимся в составе сухопутных сил США, поставили новый вариант БМП Bradley — M2A4.
Сообщается, что модернизированные образцы должны были быть доставлены ещё более года назад, но из-за проблем машин с аккумуляторами передачу было решено перенести.
По последним данным, бронированную гусеничную БМП M2A4 оснастили новейшей цифровой электроникой, с помощью которой военные смогут похвастаться наилучшей ситуационной осведомленностью. Также новый вариант Bradley поможет в полной мере реализовать принцип сетецентрической войны
Вооружение новинки осталось прежним. Это одна 25-мм пушка Bushmaster и противотанковый ракетный комплекс TOW. Общая масса боевого транспортного средства составляет 36 287 кг, а максимальная скорость по шоссе — 66 км/ч.
Источник: Army Recognition