Американских военных оснастили улучшенной версией боевой машины Bradley

Сообщается, что модернизированные образцы должны были быть доставлены ещё более года назад, но из-за проблем машин с аккумуляторами передачу было решено перенести.

По последним данным, бронированную гусеничную БМП M2A4 оснастили новейшей цифровой электроникой, с помощью которой военные смогут похвастаться наилучшей ситуационной осведомленностью. Также новый вариант Bradley поможет в полной мере реализовать принцип сетецентрической войны