Американских военных заподозрили в «падении» российских государственных сайтов

Дело в том, что на днях в The New York Times появился материал, в котором источники издания «анонсировали» грядущие кибератаки на Россию со стороны Соединённых Штатов. Якобы, это будет сделано в качестве ответной реакции на прошлогоднюю атаку отечественных хакеров.

Так, сенатор Андрей Климов считает, что атака на российские госсайты также могла произойти из-за замедления из-за замедления работы Twitter силами Роскомнадзора (РКН), передаёт Telegram-канал «Открытые медиа».

Напомним, что ранее на сайте ведомства появилась публикация. В неё представители РКН заявили о снижении скорости работы популярной соцсети на территории России. Связано это решение с неоднократными нарушениями местных законов со стороны Twitter.