Наука и технологии
08:09, 10 августа 2023
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Американским астронавтам показали капсулы, на которых они полетят вокруг Луны в 2024 году

Но есть шанс, что запуск будет перенесён

Астронавты NASA впервые увидели капсулу «Орион», на которой планируется отправить их в путешествие вокруг Луны в 2024 году.

Визит прошёл в Космическом центре имени Кеннеди. Сейчас капсула проходит акустические испытания и готовится к интеграции со служебным модулем.

Однако стоит отметить, что могут возникнуть задержки в связи с работой её над теплозащитным экраном. В прошлом году испытания без экипажа выявили в нём проблемы.

Помимо этого, следующая миссия программы Artemis, которая предполагает посадку на Луну, также столкнулась с проблемами и может быть перенесена на 2026 год. Основной вопрос касается ракеты SpaceX Starship, которая должна доставить астронавтов на Луну.

После неудачного тестового запуска ракеты в апреле, в NASA выразили опасения относительно готовности ракеты к миссии.

Источник:NASA
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