Американским астронавтам показали капсулы, на которых они полетят вокруг Луны в 2024 году

Американским астронавтам показали капсулы, на которых они полетят вокруг Луны в 2024 годуНо есть шанс, что запуск будет перенесён
Астронавты NASA впервые увидели капсулу «Орион», на которой планируется отправить их в путешествие вокруг Луны в 2024 году.
Визит прошёл в Космическом центре имени Кеннеди. Сейчас капсула проходит акустические испытания и готовится к интеграции со служебным модулем.
Однако стоит отметить, что могут возникнуть задержки в связи с работой её над теплозащитным экраном. В прошлом году испытания без экипажа выявили в нём проблемы.
Помимо этого, следующая миссия программы Artemis, которая предполагает посадку на Луну, также столкнулась с проблемами и может быть перенесена на 2026 год. Основной вопрос касается ракеты SpaceX Starship, которая должна доставить астронавтов на Луну.
После неудачного тестового запуска ракеты в апреле, в NASA выразили опасения относительно готовности ракеты к миссии.