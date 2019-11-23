Американским избирателям не важны военные успехи президента

Кроме того, эксперт добавила, что на данный момент зафиксировано снижение заинтересованности внешней политикой властей США гражданами. ”Американцев на выборах прежде всего интересует их благосостояние и состояние экономики. Вопросы внешней политики в целом не оказывают влияния на голосование, если только страна не участвует в войне или, например, не наступил период холодной войны”, — поделилась профессор.

Также отмечается, что импичмент Трампа не окажет воздействия на голосование, поскольку данный вопрос важен лишь политическим конкурентам действующего призедента, тогда как сами избиратели относятся к нему нейтрально.