Американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G

Более того, сообщается, что на данный момент изменения уже были утверждены рядом госструктур, включая Министерство торговли США. Ожидается, что в скором времени соответствующий документ появится в Федеральном реестре. Однако с чем связано внезапное решение властей США позволить американским компаниям сотрудничать с технологическим гигантом Huawei в рамках возведения стандарта связи 5G - не разглашается.

Напомним, что еще в мае прошлого года Huawei был внесен Минторгом США в черный список, что обусловлено “угрозой национальной безопасности”.