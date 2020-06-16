Наука и технологии
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Американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G
В связи с чем - не сообщается
Издание Reuters, ссылаясь на источники, сообщило о том, что американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G. Так, согласно опубликованным данным, власти США планируют добавить поправки в ограничения для американских компаний работать вместе с китайской компанией Huawei над 5G.
Более того, сообщается, что на данный момент изменения уже были утверждены рядом госструктур, включая Министерство торговли США. Ожидается, что в скором времени соответствующий документ появится в Федеральном реестре. Однако с чем связано внезапное решение властей США позволить американским компаниям сотрудничать с технологическим гигантом Huawei в рамках возведения стандарта связи 5G - не разглашается.
Напомним, что еще в мае прошлого года Huawei был внесен Минторгом США в черный список, что обусловлено “угрозой национальной безопасности”.