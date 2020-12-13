Американским пилотам временно запретят полёты после прививания от коронавируса

Приказ можно найти на официальном сайте FAA. Там же можно обнаружить, что вместе с пилотами, новые ограничения действуют и на авиадиспетчеры, которые введут себе вакцину компаний Pfizer и Moderna. Срок ограничения невелик — 48 часов после процедуры прививания.

Напомним, что ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором называются группы лиц, которые первыми получат препараты. Среди них были отмечены медики и пожилые люди. При этом доставка вакцины намечена уже на первые сутки после того, как она получит необходимые лицензии на её использование.