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Американским почтальонам выдадут служебные электромобили
С их помощью, как ни странно, они будут доставлять корреспонденцию
Почтовая служба США (USPS) заявила о том, что она закупила новейшие грузовые автофургоны. Часть из них основана на электродвигателях, а часть — на экономичных традиционных ДВС-решениях.
Уже совсем скоро работники службы получат в пользование закупленные автомобили, говорится на официальном сайте USPS. Разработкой грузовиков занималась Oshkosh Defense, а отличительной особенностью их решения (помимо электродвигателя) являются увеличенный объём и высота кузова. Также в числе нововведений можно отметить появление подушки безопасности, парковочного радара, камеры заднего вида, а также детектора слепых зон и кондиционера.
По словам представителей USPS, это самое масштабное обновление автопарка компании за последние 30 лет. Окончательно процесс переоборудования должен завершиться уже к 2023 году.