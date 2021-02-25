Американским почтальонам выдадут служебные электромобили

Уже совсем скоро работники службы получат в пользование закупленные автомобили, говорится на официальном сайте USPS. Разработкой грузовиков занималась Oshkosh Defense, а отличительной особенностью их решения (помимо электродвигателя) являются увеличенный объём и высота кузова. Также в числе нововведений можно отметить появление подушки безопасности, парковочного радара, камеры заднего вида, а также детектора слепых зон и кондиционера.

По словам представителей USPS, это самое масштабное обновление автопарка компании за последние 30 лет. Окончательно процесс переоборудования должен завершиться уже к 2023 году.