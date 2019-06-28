Американским военным выдадут универсальную защиту от радиации и гриппа

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США или DARPA представил свой новый проект. Программа направлена на поиск решения, которое сможет подавить воздействие радиации и вирусов в организме человека.
По задумке, должен быть найден специальный стимулятор, который усилит естественную защиту организма с помощью программируемой модуляции экспрессии генов. Программа называется PREPARE (PReemptive Expression of Protective Alleles and Response Elements).
Пока человеческий организм не в состоянии с помощью собственных защитных механизмов быстро и полностью справиться с вирусами или радиацией. Однако по мнению учёных, если существующие защитные механизмы усилить или модифицировать, их может оказаться достаточно, чтобы снизить риск смерти или даже полностью нивелировать угрозу здоровью. Причём в этом случае результат будет достигнут, вне зависимости от штамма вируса или степени поражения радиацией.
По сути, речь идёт об универсальном средстве, которое избавит от необходимости вакцинации против различных штаммов вирусов. В случае с радиацией, подобное решение также может спасти многие жизни.