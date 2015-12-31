Американским юристам пригрозили санкциями за использование ИИ в судебных делах

Этот случай стал лишь одним из ряда подобных инцидентов. За последние два года американские суды рассматривали по крайней мере семь дел, где юристы предоставляли фиктивные ссылки, сгенерированные ИИ. Это создает новые риски как для адвокатов, так и для судебной системы в целом.

Ситуация с Walmart особенно примечательна, так как в ней задействована известная юридическая фирма Morgan & Morgan и крупная корпорация. Представители компании отказались комментировать ситуацию, а судья пока не вынес окончательного решения о наказании адвокатов.

Современные технологии искусственного интеллекта позволяют юристам значительно ускорять процесс подготовки документов. Согласно опросу Thomson Reuters, 63% адвокатов уже использовали ИИ в своей работе, а 12% делают это на постоянной основе. Однако у этих технологий есть существенный недостаток — они могут уверенно выдавать ложную информацию. В индустрии это явление называют «галлюцинациями» ИИ.

По правилам профессиональной этики юристы обязаны проверять все материалы перед подачей в суд. Американская ассоциация адвокатов напомнила, что даже непреднамеренные ошибки, допущенные из-за ИИ, могут привести к дисциплинарным санкциям.