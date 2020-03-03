Американское гиперзвуковое оружие не сможет доставлять ядерные боеголовки

”Все наши гиперзвуковые разработки основаны на доставке неядерных боеголовок”, — рассказал господин Уайт. Также он уточнил, что Пентагон, на данном этапе, не испытывает какой-либо необходимости в реализации подобной функциональности при имеющемся ядерном арсенале.

К слову, стоит отметить, что чуть ранее действующий президент США Дональд Трамп уже выступал с заявлением, согласно которому Штаты имеют огромное количество различных "супербыстрых ракет". И это несмотря на то, что прежде эксперты говорили лишь об этапе разработки какого-либо гиперзвукового оружия на территории страны.