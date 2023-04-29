Американское издание рассказало об ограничении использования искусственного интеллекта для написания статей

Американское издание рассказало об ограничении использования искусственного интеллекта для написания статейЧтобы технологии не заменили людей
Главный редактор американского сетевого издания VentureBeat Михаил Нуньес рассказал об ограниченном использовании искусственного интеллекта для написания статей. Он не хочет использовать эту технологию для работы так же агрессивно, как это делают некоторые конкуренты.
Редакция использует ChatGPT от Open AI в качестве «ещё одного человека в команде» для обобщения контента. Бот используют для вставки в статьи «предложений и фрагментов» при условии их базовой достоверности, точности и возможности независимой проверки. Такой подход отличается от практики, к примеру, крупного издания CNET, «из под пера» которого выходило не менее 50% статей, полностью написанных искусственным интеллектом.
Для VentureBeat удобство ChatGPT в том, что ИИ анализирует и обобщает материал не в течение часов, а «за секунды». При этом редакция не раскрывает контент, созданный ИИ.
Но для более масштабных задач VentureBeat применять искусственный интеллект не планирует — из-за опасения что технология может быть использована для уменьшения потребности в реальных людях.