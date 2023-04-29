Американское издание рассказало об ограничении использования искусственного интеллекта для написания статей

Редакция использует ChatGPT от Open AI в качестве «ещё одного человека в команде» для обобщения контента. Бот используют для вставки в статьи «предложений и фрагментов» при условии их базовой достоверности, точности и возможности независимой проверки. Такой подход отличается от практики, к примеру, крупного издания CNET, «из под пера» которого выходило не менее 50% статей, полностью написанных искусственным интеллектом.

Для VentureBeat удобство ChatGPT в том, что ИИ анализирует и обобщает материал не в течение часов, а «за секунды». При этом редакция не раскрывает контент, созданный ИИ.

Но для более масштабных задач VentureBeat применять искусственный интеллект не планирует — из-за опасения что технология может быть использована для уменьшения потребности в реальных людях.