Наука и технологии
Сегодня 13:46
Американское СМИ рассказало, какой российский танк мог стать "ночным кошмаром" для НАТО
Но, к сожалению, его не взяли на вооружение
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором рассказало о том, какой танк мог бы стать “ночным кошмаром” для НАТО. Речь идет о российском боевом танке Т-95, разработкой которого занялись перед самым распадом Советского Союза.
По словам журналистов, в случае, если бы танк приняли на вооружение, то он стал бы самым настоящим "кошмаром для НАТО". Например, благодаря своей 152-миллиметровой пушке боевая машина могла бы похвастаться большой дальнобойностью, но при этом также мог бы использовать и обычные артиллерийские снаряды.
Также журналисты рассказали, что данная пушка превосходила абсолютно любой аналог, который существовал на тот момент на рынке. ”Высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью”, — описывает издание танк Т-95.