Американское СМИ рассказало, какой российский танк мог стать "ночным кошмаром" для НАТО

По словам журналистов, в случае, если бы танк приняли на вооружение, то он стал бы самым настоящим "кошмаром для НАТО". Например, благодаря своей 152-миллиметровой пушке боевая машина могла бы похвастаться большой дальнобойностью, но при этом также мог бы использовать и обычные артиллерийские снаряды.

Также журналисты рассказали, что данная пушка превосходила абсолютно любой аналог, который существовал на тот момент на рынке. ”Высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью”, — описывает издание танк Т-95.