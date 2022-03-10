Американского «убийцу» С-400 оснастят ведомым

Согласно имеющимся данным, боевой аппарат может получить ведомый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При этом старт работ над беспилотником может состояться уже в ближайшие два года.

Сам же самолёт, что интересно, назвали способным проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незамеченным для вражеских радаров. Это стало возможным, якобы, из-за особенностей конструкции самолёта — его сконструировали по аэродинамической схеме «летающее крыло».

Напомним, что ранее в феврале также стало известно, что американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman начала строительство шестого B-21 Raider. При этом ещё в 2021 году Пентагон поддержали в вопросе закупки 145 единиц B-21 Raider.