Наука и технологии
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Американской гаубице ХМ1299 понадобилось три попытки, чтобы уничтожить советский ЗРК 2К12
Выстрелы производились в рамках испытаний
Армия США опубликовала в сеть видео с испытаниями американской гаубицы ХМ1299, которые проходили на прошлой неделе. Мишенью в испытаниях выступал советский зенитно-ракетный комплекс 2К12.
Мишень находилась от гаубицы на расстоянии 70 км. Так, американское орудие выпустило три снаряда, попав в цель с третьей попытки. Отмечается, что первая попытка осуществлялась корректируемым снарядом ХМ1113 RAP с новым "суперзарядом" ХМ654, а отклонение зафиксировалось на отметке 200 метров. Вторая попытка, которая, как сообщается, провалилась ввиду проблем с оборудованием, была осуществлена модернизированным управляемым активно-реактивным снарядом увеличенной дальности M982A1 Excalibur.
И наконец третья попытка, которая и поразила цель, производилась обычным управляемым активно-реактивным снарядом увеличенной дальности M982A1 Excalibur. Сами испытания были названы успешными.