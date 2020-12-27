Американской гаубице ХМ1299 понадобилось три попытки, чтобы уничтожить советский ЗРК 2К12

Мишень находилась от гаубицы на расстоянии 70 км. Так, американское орудие выпустило три снаряда, попав в цель с третьей попытки. Отмечается, что первая попытка осуществлялась корректируемым снарядом ХМ1113 RAP с новым "суперзарядом" ХМ654, а отклонение зафиксировалось на отметке 200 метров. Вторая попытка, которая, как сообщается, провалилась ввиду проблем с оборудованием, была осуществлена модернизированным управляемым активно-реактивным снарядом увеличенной дальности M982A1 Excalibur.

И наконец третья попытка, которая и поразила цель, производилась обычным управляемым активно-реактивным снарядом увеличенной дальности M982A1 Excalibur. Сами испытания были названы успешными.