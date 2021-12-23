Американскому истребителю F-35 предсказали доминирование в мировой боевой авиации

Так, например, на протяжении всей своей истории эта модель сталкивалась с многочисленными трудностями в разработке и закупках. И несмотря на это, программа F-35 Lightning II прекрасно справляется со всеми вызовами, которые ранее сильно «били» по подобным крупным проектам, таким как F-16 Fighting Falcon.

По данным издания, на сегодняшний день было произведено около 730 единиц F-35 Lightning II. Ими оснащаются примерно 10 стран по всему миру. При этом прямо сейчас около пяти государств ожидают своей очереди на поставки истребителей.

Напомним, что совсем недавно стало известно, что Финляндия приняла решение о покупке F-35 Lightning II. Причиной тому называлась исходящая из России опасность.