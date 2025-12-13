Американскую газету уличили в публикации ИИ-подкастов с несуществующими цитатами

На днях The Washington Post объявила о запуске новой серии подкастов, созданных ИИ. Эти выпуски будут доступны в мобильном приложении газеты, что позволит пользователям выбирать темы, ведущих и продолжительность выпусков. В будущем слушатели смогут даже задавать вопросы.

Однако менее чем через два дня после первых публикаций сотрудники газеты обнаружили ошибки в ИИ-контенте. Эти ошибки варьировались от незначительных проблем с произношением до значительных изменений в материале. В подкастах были неверно указаны цитаты (или вообще выдуманы), сфабрикованы комментарии и мнения источников были представлены как собственные данные газеты. На это обратили внимание и пользователи, завалившие редакцию недоумениями о качестве работы ИИ.

Semafor сообщает, что редакция была встревожена этими выводами. Во внутреннем сообщении они признали, что контент, созданный с помощью нейросетей, название которых не разглашается, не соответствовал стандартам издания. Глава отдела стандартов газеты Карен Пенчиеро выразила разочарование, заявив, что ошибки «разочаровали всех участников».

Один из редакторов издания выразил своё разочарование в Slack. Он заявил =, что Washington Post скомпрометировала свою журналистскую репутацию, опубликовав не просто неверную, но и сфабрикованную информацию. Редактор отмтеил, что если бы газета придерживалась своих принципов, она бы немедленно прекратила использование ИИ-инструментов для генерации подкастов.