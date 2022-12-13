Американскую криптобиржу Binance заподозрили в отмывании 10 млрд долларов

Тогда ведомство инициировало предварительное следствие, но до сих пор четыре федеральных прокурора не могут прийти к единому мнению о том, можно ли действительно обвинить Binance в отмывании $10 млрд.

Двое прокуроров утверждают, что собранных доказательств достаточно для обвинения гендиректора криптобиржи Чанпэна Чжао в нарушении законов об отмывании денег, препятствии контроля регуляторов и обходе санкций. И двое прокуроров считают, что необходимы дополнительные материалы, с которыми ещё предстоит ознакомиться.

При этом есть информация, что в руководстве Binance готовы на сделку со следствием, но каких-либо подробностей нет.

В свою очередь адвокаты компании убеждают американский Минюст в том, что следствие против Binance подорвёт и так ослабленный рынок криптовалюты.