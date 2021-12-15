Амнезия оказалась последствием перенесенного COVID-19

По словам Кекелидзе, зачастую переболевшие коронавирусом люди не имеют жалоб, однако дело может быть в некорректной оценке своих функций. К примеру, это может быть одышка у спортсменов спустя несколько минут после начала тренировки, чего ранее не встречалось. Кроме того, некоторые переболевшие сталкиваются с частичной амнезией или с повышенной раздражительностью.

“Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения”, — рассказал врач в рамках интервью.