Аналитическая компания Semiconductor Industry Association (SIA) сообщила о резком спаде продаж процессоров и микросхем по всму миру.

В прошлом году был зафиксирован объём мирового рынка полупроводников на сумму $50,74 млрд, в январе 2023 — $41,33 млрд, что на 18,5% меньше. Спад продолжается, а небольшой плюс показал только европейский локализованный рынок — спрос вырос на 0,6%.

Все остальные регионы показали отрицательную динамику: Япония, Китай, АТР, Северная и Южная Америка. Антирекорд поставил Китай — объём рынка сократился на 31,6%.

По словам президента и главного исполнительного директора SIA Джона Ньюффера, зафиксированный спад рынка цикличен. Он отметил, что объём продаж всё равно останется стабильным и прибыльными в силу растущей важности микросхем в технологиях «сегодняшнего и завтрашнего дней».

«Несмотря на рекордно высокие продажи в начале 2022 года, мировой рынок полупроводников значительно охладился во второй половине года, и эта тенденция сохранилась в течение первого месяца 2023 года», — подчеркнул Ньюффер.