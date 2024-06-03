Аналитик «Банки.ру» объяснил, почему оплата по биометрии не станет популярной

Эксперт Вадим Тихонов считает, что сервис оплаты по биометрии не станет популярным среди россиян из-за их недоверия к сохранности данных. Он указал на регулярные утечки информации даже из крупных банков, что усиливает опасения пользователей.

Большинство людей не только опасаются использования биометрических сервисов, но и не видят необходимости в них, учитывая наличие альтернативных методов оплаты, таких как NFC-технологии и мобильные кошельки. Однако эксперт признает, что ситуация может измениться в будущем, когда биометрическая идентификация станет более распространённой и безопасной.

Несмотря на сомнения и опасения, некоторые банки, такие как ВТБ, Россельхозбанк и ПСБ, выразили поддержку и намерение присоединиться к платформе биометрических сервисов, разрабатываемой Национальной системой платёжных карт.