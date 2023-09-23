Аналитик: если рухнет биржа Binance, конец наступит и биткоину

12:43, 23 сентября 2023
1 мин.
Аналитик: если рухнет биржа Binance, конец наступит и биткоинуПрогнозируется падение курса до $5 тысяч
Известный в мире криптовалют аналитик и инсайдер Crypto Rover заявил, что в случае краха крупнейшей биржи Binance, конец наступит и такому активу, как биткоин.
По мнению Ровера, крах Binance спровоцирует резкое падение курса биткоина на 81,23% — с текущих $26627 до рекордно низких $5 тысяч. Инсайдер уверен, что это может произойти, поскольку Binance — самая крупная биржа и управляет криптоактивами на $60 млрд.
Но многие участники крипторынка не согласны с Ровером. После его сообщения появились ответы о том, что одна Binance не может определять судьбу криптовалют и биткоина как крупнейшего актива. Также есть мнения, что с Binance вообще нельзя связываться, и с биржи необходимо срочно выводить все средства.