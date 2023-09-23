Аналитик: если рухнет биржа Binance, конец наступит и биткоину

По мнению Ровера, крах Binance спровоцирует резкое падение курса биткоина на 81,23% — с текущих $26627 до рекордно низких $5 тысяч. Инсайдер уверен, что это может произойти, поскольку Binance — самая крупная биржа и управляет криптоактивами на $60 млрд.

Но многие участники крипторынка не согласны с Ровером. После его сообщения появились ответы о том, что одна Binance не может определять судьбу криптовалют и биткоина как крупнейшего актива. Также есть мнения, что с Binance вообще нельзя связываться, и с биржи необходимо срочно выводить все средства.