Аналитики измерили скорость мобильного интернета в Питерском метро

Аналитическое агентство «Телеком Дейли» провело исследование в тоннелях петербургского метро и выявило, что лидером по скорости мобильного интернета среди операторов стал «Билайн». Измерения проводились в августе на смартфонах с SIM-картами «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 с использованием комплекса Tems Investigation. Специалисты тестировали сети как в будни, так и в выходные, чтобы оценить работу интернета при разной нагрузке.

По результатам тестов, «Билайн» показал наилучшие показатели по скорости скачивания и загрузки данных — 138,1 Мбит/с и 21,7 Мбит/с соответственно. Для сравнения, у МТС эти значения составили 103 и 17,8 Мбит/с, у «Мегафона» — 74,1 и 9,6 Мбит/с, а у Tele2 — 52,5 и 11,5 Мбит/с. Примечательно, что по сравнению с первым кварталом 2023 года, «Билайн» значительно улучшил свои показатели: скорость скачивания увеличилась на 58%, а скорость загрузки — на 20%.

Особое внимание в исследовании уделялось непрерывности соединения во время поездок. На «синей» и «фиолетовой» ветках у «Билайна» этот показатель достиг 100%, а средний показатель по всем линиям метро составил 99,3%. В Tele2 100% непрерывности зафиксированы на «зелёной» и «оранжевой» ветках, у МТС — на «красной». Кроме того, у «Билайна» самый низкий пинг — всего 50,2 миллисекунды, что означает быструю передачу данных. По словам директора «Билайна» в Санкт-Петербурге Евгения Галушко, постоянные улучшения сети позволяют значительно повышать качество связи, что особенно важно для жителей города, которые активно используют интернет в метро.