Аналитики МТС узнали, в какое время чаще всего происходят кибератаки

Исследование МТС RED показало, что почти половина хакерских атак на промышленные предприятия происходит в нерабочее время. С начала года было зафиксировано более 20 тысяч таких атак. Эти результаты были представлены на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

В ходе исследования выяснилось, что около 15% атак имели критический характер. Это означает, что они могли привести к прерыванию ключевых бизнес-процессов или нанести серьёзный финансовый ущерб. Промышленность ежедневно сталкивается с примерно 160 инцидентами кибербезопасности, включая 24 критических.

Исследование также показало, что почти половина всех атак приходится на выходные и ночные часы. В это время доля критических инцидентов значительно возрастает. Хакеры активно ищут уязвимости, поэтому важно, чтобы мониторинг киберугроз был постоянным и проводился опытными специалистами.