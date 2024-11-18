Аналитики назвали компании с самым высоким уровнем информационной безопасности

Агентство J’son & Partners Consulting опубликовало ежегодный рейтинг сервисов цифровой безопасности российских операторов связи и экосистем. Лидером уже второй год подряд остаётся МТС, за ней следуют Билайн, Мегафон, Яндекс и T2. В исследовании учитывались возможности защиты от спама и мошенничества, а также комплексность подхода восьми крупных игроков, включая Сбер, VK и Т-банк.

МТС активно развивает антиспам-решения на базе анализа Big Data. По словам директора МТС в Татарстане Марата Кабанова, за прошлый год компании удалось заблокировать спам-звонки общей длительностью около 23 млн минут, что эквивалентно 43 годам непрерывных вызовов. Основной поток звонков исходил от рекламных служб, коллекторов и финансовых организаций. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последний год столкнулись с мошенничеством по телефону или в интернете, что делает сервисы цифровой защиты всё более востребованными.

Сервисы предотвращения спама и утечек данных стали стандартом для большинства операторов, отмечают аналитики. В МТС, Сбер и T2 предлагают уведомления об утечке данных, позволяя пользователям отслеживать и предотвращать риски компрометации их информации. Компании также усиливают борьбу с телефонными мошенниками, создавая проактивные инструменты для защиты абонентов.