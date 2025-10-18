Аналитики назвали Россию лидером по использованию криптовалют в Европе

Опубликовано 18 октября 2025, 21:451 мин.
Аналитики назвали Россию лидером по использованию криптовалют в ЕвропеРазвивается и рублёвый стейблкоин
Согласно последним данным американской аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на аналитике рынках криптовалют, с июля 2024 года по июнь 2025 года Россия получила порядка $376,3 млрд за счёт криптовалютных переводов, что на 47% больше, чем за предыдущий отчётный период.
Это ставит Россию на первое место среди европейских стран по объёму криптовалютных транзакций. Великобритания заняла второе место — $273,2 млрд, Германия — на третьем месте с $219,4 млрд.
В России заметно увеличилась активность институциональных пользователей криптовалют: объём переводов, превышающих $10 млн, вырос на 86%, что практически вдвое превышает средний показатель по Европе.
На ситуацию также влияет рублёвый стейблкоин A7A5, который сыграл важную роль в криптовалютном обороте России, став основным инструментом для международных расчётов. Его рыночная капитализация на данный момент составляет $472,3 млн.