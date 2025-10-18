Аналитики назвали Россию лидером по использованию криптовалют в Европе

Это ставит Россию на первое место среди европейских стран по объёму криптовалютных транзакций. Великобритания заняла второе место — $273,2 млрд, Германия — на третьем месте с $219,4 млрд.

В России заметно увеличилась активность институциональных пользователей криптовалют: объём переводов, превышающих $10 млн, вырос на 86%, что практически вдвое превышает средний показатель по Европе.

На ситуацию также влияет рублёвый стейблкоин A7A5, который сыграл важную роль в криптовалютном обороте России, став основным инструментом для международных расчётов. Его рыночная капитализация на данный момент составляет $472,3 млн.