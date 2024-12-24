Аналитики назвали самые часто используемые слова российских блогеров в Telegram

В 2024 году слово «человек» стало самым популярным среди российских Telegram-блогеров, о чём свидетельствует анализ постов, проведённый Центром изучения лидеров мнений и новыми медиа в партнёрстве с Vinci Agency и Social Stars. Это слово появилось в публикациях 9599 раз. Также в топ-списке оказались слова «самый», «новый», «день», «становиться», «время», а также «ребёнок», «первый» и «Россия». Эти слова отражают стремление контентмейкеров обращаться к личным и социальным темам, а также к актуальным событиям.

Исследование показало, что контент блогеров в 2024 году сосредоточился на открытом диалоге, личных историях и важных социальных вопросах. Ожидаемо, новостные блогеры меньше говорили о российских выборах, чем о событиях в США, а бизнес-ориентированные инфлюенсеры фокусировались больше на саморазвитии, чем на сфере бизнеса. Технологические блогеры же почти не затронули презентацию Apple, что также показывает изменение интересов аудитории и направления блогерских тем.

Эксперты отмечают несколько важных тенденций, среди которых особое внимание к человеческим ценностям и эмоциональному взаимодействию с подписчиками. Также выделяются темы, связанные с переменами, социальной и экономической деятельностью, а также патриотическими настроениями и акцентом на российской идентичности, которые стали характерными для всех категорий блогеров.