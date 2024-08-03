Аналитики назвали самые популярные функции нейросетей у россиян

В числе самых популярных функций нейросетей в России оказалась генерация изображений, которой пользуются 47,3% опрошенных. В условиях информационного перенасыщения и постоянных изменений в потребительских предпочтениях креаторы нуждаются в ярких и запоминающихся визуальных материалах, чтобы привлекать внимание аудитории. Нейросети становятся важными помощниками в создании таких образов, как показало исследование, FABULA AI.

На втором месте по популярности находится генерация текстов (27,6%). Эти инструменты помогают создавать статьи, сценарии и рекламные тексты, а также решать личные вопросы, например, написать поздравление или получить совет по отношениям. Автоматизация таких задач освобождает время для стратегического развития проектов и улучшения качества контента.

Редактирование изображений востребовано у 25,8% пользователей. С помощью нейросетей можно улучшать фотографии, добавлять эффекты и восстанавливать старые снимки, что полезно как для профессионалов, так и для любителей. Инструменты поиска и виртуальные помощники используются 11,1% респондентов для быстрого нахождения информации и упрощения повседневных задач, таких как поиск рецептов или ответы на детские вопросы.

Создание текстовых расшифровок (8%) и озвучка текстов (7,9%) помогают блогерам и медийным создателям создавать субтитры и переводить аудиоконтент в текст. Генерация музыки (7,9%) открывает новые возможности для музыкантов, помогая создавать уникальные треки и звуковые эффекты. Написание кода с помощью нейросетей (5,4%) упрощает программирование и оптимизацию алгоритмов, что делает этот инструмент популярным среди разработчиков.

Родион Кадыров из FABULA AI отметил, что растущая популярность нейросетевых технологий в различных сферах подчёркивает их важность для креаторов. Эти инструменты помогают повысить продуктивность и креативность, открывая новые горизонты для развития креативных индустрий.