Аналитики обнаружили 62 тыс. русскоязычных сайтов с пиратским контентом

В первом полугодии 2024 года было обнаружено 60 тысяч пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом, сообщают в компании F.A.С.С.T. (ранее известной как Group-IB). Для сравнения, за весь 2023 год было зарегистрировано 80 тысяч таких доменов. Несмотря на это, интерес к пиратским сайтам снизился: трафик на них уменьшился на 7,9%, а объем рынка пиратского контента сократился на 9,5%, составив $19 миллионов. Основная часть контента на этих ресурсах — зарубежные фильмы, которые занимают 71,6% всех материалов.

По словам Евгения Егорова из компании F.A.С.С.T., падение интереса к пиратским сайтам связано с ростом популярности легальных онлайн-кинотеатров. В то же время, в Kion считают, что основная причина этого — уход иностранных правообладателей с российского рынка, что ослабило защиту контента и привело к росту доли пиратских ресурсов. Российские правообладатели продолжают борьбу с пиратством в рамках антипиратского меморандума, но теперь им приходится обращаться в суды для решения проблем, вместо простых блокировок.

В ответ на растущее количество пиратских доменов, компании усиленно борются с нарушениями. В «Кинопоиске» сообщили, что в прошлом году было удалено 88,3 миллиона ссылок на пиратский контент. Онлайн-кинотеатр Okko сосредоточится на защите своих эксклюзивных трансляций и фильмов, а Wink активно удаляет контент, нарушающий авторские права. Генеральный директор Wink, Антон Володькин, отметил, что их система быстрой блокировки контента помогает справляться с нарушениями, особенно во время выхода популярных сериалов. Тем не менее, в индустрии считают, что борьба с пиратством может стать менее эффективной, если количество пиратских доменов продолжит расти, особенно из-за сложностей с контролем на платформе Google, где многие ссылки остаются активными.