Аналитики: подростки практически не интересуются виртуальной реальностью

Аналитики: подростки практически не интересуются виртуальной реальностьюУ них вполне земные заботы
Американская аналитическая компания Piper Sandler, которая специализируется в том числе на исследованиях предпочтений молодых людей, выяснила, что подростки средний возраст которых 16 лет, всё меньше интересуются технологиями виртуальной реальности (VR).
Фото: Nbcnews.com/science
В исследовании приняли участие подростки обоих полов из 47 штатов США, всего участвовало 5690 респондентов.
Согласно результатам опроса, 29% опрошенных подростков владеют устройством VR, 14% используют VR-устройство еженедельно, 4% — ежедневно, 7% планируют приобрести устройство VR в ближайшее время.
Аналитики отмечают, что такой слабый интерес к сфере виртуальной реальности может стать плохой новостью для компании Meta*, которая уже потеряла $13,7 млрд на своём проекте Reality Labs.
Ну а приоритетом расходов у подрастающего поколения были: у юношей — еда (24%), у девушек — одежда (28%).
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.