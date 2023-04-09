Аналитики: подростки практически не интересуются виртуальной реальностью

В исследовании приняли участие подростки обоих полов из 47 штатов США, всего участвовало 5690 респондентов.

Согласно результатам опроса, 29% опрошенных подростков владеют устройством VR, 14% используют VR-устройство еженедельно, 4% — ежедневно, 7% планируют приобрести устройство VR в ближайшее время.

Аналитики отмечают, что такой слабый интерес к сфере виртуальной реальности может стать плохой новостью для компании Meta*, которая уже потеряла $13,7 млрд на своём проекте Reality Labs.

Ну а приоритетом расходов у подрастающего поколения были: у юношей — еда (24%), у девушек — одежда (28%).

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.