Аналитики предсказали энергетический кризис в США, который ударит по ИИ

Но уже сейчас напряжение в электросетях усиливается из-за пресловутого «ИИ-бума» и экстремальных погодных условий, а перебои с возобновляемыми источниками энергии усиливают нагрузку. Аналитики Schneider Electric опубликовали отчёт, согласно которому использование аварийных резервов для удовлетворения текущих потребностей ставит под угрозу надёжность электросетей и повышает уязвимость. В отчёте подчёркивается, что к 2028 году спрос превысит имеющиеся резервы, что поставит под угрозу стабильность системы.

Касательно только ЦОДов, к 2035 году их потребность в электроэнергии удвоится и составит почти 9% от общего объёма потребностей в США. Анализ Schneider Electric, основанный на данных NERC и аналитических материалах клиентов технологических гигантов, подтверждает эту тенденцию.

Для решения проблемы Schneider Electric рекомендует отдавать предпочтение технологиям, улучшающим работу сети, а не новым проектам по производству и передаче электроэнергии, которые могут не удовлетворить спрос в ближайшей перспективе. К примеру, в Техасе опасения по поводу перегрузки сети уменьшились благодаря увеличению ёмкости аккумуляторных батарей, что, как отмечают аналитики, свидетельствует об эффективности таких стратегий.