Аналитики предсказали падение цен на SSD и оперативную память

По предсказанию аналитиков, уже в четвертом квартале текущего года стоимость памяти DRAM и флеш-памяти NAND упадет на 10%, если сравнивать со стоимостью данных продуктов в актуальном квартале.

Так, по данным DigiTimes, на данный момент отрасль начала готовится к снижению цен. Такая ситуация, по данным источников, обусловлена перепроизводством, которое привело к тому, что на складах накопился избыточный объем микросхем памяти. Более того, прогнозируется, что тенденция снижения цен на SSD и оперативную память продолжится и в будущем. Авторы также отмечают, что в попытках остановить это производители памяти могут изменить загрузку мощностей.